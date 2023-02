Citroen C5 X premiata ai Women’s World Car of the Year

(Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –C5 X è stata insignita del premio “best large car” dal WWCOTY (Car of the). Si tratta di una giuria esclusivamente femminile, composta da 63 giornaliste del settore automotive, provenienti da 45 paesi diversi dei 5 continenti, che ha il difficile compito di eleggere le migliori vetture in 6 categorie (large car, performance car, urban car, large SUV, 4X4 and family SUV). Le vetture vincitrici rappresentano l’eccellenza nella loro categoria in termini di sicurezza, maneggevolezza, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto ambientale e rapporto qualità-prezzo.C5 X vince il premio per la categoria “Best large car” e ora gareggerà con le altre 5 vincitrici per la fase finale che determinerà la vincitrice “assoluta” del massimo riconoscimento di ...

