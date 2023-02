Cindy Crawford e il video in sauna senza filtri | “Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) 57 anni, fisico scultoreo, movenze perfette., leggendaria top model degli anni ’90, si mostrasul suo profilo Instagram. Molto attiva sui social, qualche giorno faha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti privati in cui si gode un po’ di relax. Unvero e autentico nel quale si vede la top model con capelli raccolti e frangia leggermente spettinata. Ha prima giocato un po’ con i capelli, sistemandosi i “baby hair” e ha poi concluso il filmato mandando un bacio ai suoi followers. Un post che non è passato inosservato e ha fatto notare a tutti quantosia ancora di una bellezza unica e molto naturale. In un’intervista a W Magazinesi era lasciata andare ad alcune ...