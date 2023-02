Cimitero di Ostia antica tra incuria e fili elettrici scoperti | “Nessun rispetto per i morti”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 febbraio 2023)– “Uno stato di completo abbandono e un pericolo per i visitatori”: queste le condizioni in cui versa ildi, denunciate in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it. “Vi scrivo per segnalare lo stato di scarsa manutenzione all’interno deldi– si legge nella lettera -. Sebbene siano presenti molti operatori (non entro nel merito dei loro compiti specifici) lo stato delle infrastrutture, come si vede dalle foto, sembrerebbe essere in stato di abbandono. Vi sono molti pannelli in alluminio staccati e penzolanti e addirittura uno di questi lasciamolticreando uno stato di pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei visitatori. Con questa ...