Ciclismo, Tadej Pogacar non sarà alle Strade Bianche 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tadej Pogacar non correrà alle Strade Bianche 2023, del prossimo 4 marzo. A renderlo noto è stato lo stesso corridore della UAE Team Emirates, in un’intervista rilasciata al sito sproza.be. La priorità, del vincitore delle Strade Bianche 2022, si è spostata: va alla Parigi-Nizza che invece si terrà il 5 marzo. “Non escludo però – ha detto Pogacar – di provare a partecipare a entrambe le corse in futuro. E’ una sfida interessante, ma lo sarà per un’altra volta”. Poi, il classe 1998 ha aggiunto: “Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Tour de France: questi sono gli obiettivi più grossi su cui mi focalizzerò da qui all’estate”. Insomma un Tadej Pogacar con le idee chiare e che non vuole ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)non correrà, del prossimo 4 marzo. A renderlo noto è stato lo stesso corridore della UAE Team Emirates, in un’intervista rilasciata al sito sproza.be. La priorità, del vincitore delle2022, si è spostata: va alla Parigi-Nizza che invece si terrà il 5 marzo. “Non escludo però – ha detto– di provare a partecipare a entrambe le corse in futuro. E’ una sfida interessante, ma loper un’altra volta”. Poi, il classe 1998 ha aggiunto: “Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Tour de France: questi sono gli obiettivi più grossi su cui mi focalizzerò da qui all’estate”. Insomma uncon le idee chiare e che non vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Niente #StradeBianche per Pogacar: sceglie Parigi-Nizza e punta tutto sul #TDF2023 ??????? - AndreaPecchia1 : Gran bel numero in volata di Omar #Fraile ???? che vince l'ultima tappa di una @VCANDALUCIA dominata dal… - AngolodelDato : ????? #Ciclismo | A 24 anni e 5 mesi, Tadej #Pogacar ???? ha già raggiunto quota 5??0?? successi in carriera. #69RdS - AndreaPecchia1 : Il poker del Fenomeno! Tadej #Pogacar ???? vince la quarta corsa su 5 in stagione e regala la quarta tappa su quattro… - AndreaPecchia1 : Il @TeamEmiratesUAE fa l'asso pigliatutto e conquista anche la terza tappa della @VCANDALUCIA con @Tim_Wellens ????,… -