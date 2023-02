Ciampino e Municipio VII di Roma senza acqua | ecco quando | dove e a che ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 febbraio 2023). L’asdinon è mai una buona notizia. Tuttavia, se è a fin di bene, come ad esempio per consentire lavori di manutenzione, è anche necessario fare qualche sacrificio per non incorrere in maggiori problematiche. Il flusso idrico nei prossimi giorni, mancherà ae in alcune zone diil dettaglio dal comunicato Acea.VIIper lavori di manutenzione Nell’ultima ora, Acea Ato 2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio idrico sul territorio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del Comune die per ...