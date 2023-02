"Ci faceva il segno dell'ora": Michael Schumacher, l'aneddoto che spiega tutto (Di martedì 21 febbraio 2023) “Io ero un neolaureato, Michael Schumacher un campione del mondo Benetton appena passato con noi. Nel suo primissimo test, era in tuta completamente bianca, senza sponsor, perché ancora non era l'inizio della stagione successiva. Fece un solo giorno a Fiorano per abituarsi alla macchina, allora avevamo ancora l'ultimo nostro 12 cilindri. Poi ci siamo trasferiti all'Estoril per il primo test vero”. Esordisce così Mattia Binotto nel suo ricordo del tedesco, in un incontro al Panathlon Club di Parma della scorsa settimana: “In Portogallo alle 9 di mattina c'era il semaforo verde, e lì si cercava di capire la macchina, di migliorarla e di svilupparla — aggiunge — Il pilota era abituato ad arrivare alle 8.50, il tempo di infilare la tuta, il casco e salire in macchina. Allora noi arrivammo in pista alle 8.30, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Io ero un neolaureato,un campione del mondo Benetton appena passato con noi. Nel suo primissimo test, era in tuta completamente bianca, senza sponsor, perché ancora non era l'inizioa stagione successiva. Fece un solo giorno a Fiorano per abituarsi alla macchina, allora avevamo ancora l'ultimo nostro 12 cilindri. Poi ci siamo trasferiti all'Estoril per il primo test vero”. Esordisce così Mattia Binotto nel suo ricordo del tedesco, in un incontro al Panathlon Club di Parmaa scorsa settimana: “In Portogallo alle 9 di mattina c'era il semaforo verde, e lì si cercava di capire la macchina, di migliorarla e di svilupparla — aggiunge — Il pilota era abituato ad arrivare alle 8.50, il tempo di infilare la tuta, il casco e salire in macchina. Allora noi arrivammo in pista alle 8.30, ...

