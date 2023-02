Chuck Palahniuk, l’autore soffocato dal mondo (Di martedì 21 febbraio 2023) Chuck Palahniuk, famoso scrittore statunitense, nasce a Pasco il 21 febbraio 1962, oggi compie 61 anni. Raggiunge la fama con il romanzo Fight Club, da cui il regista David Fincher ha tratto l’omonimo film interpretato da Brad Pitt ed Edward Norton. A questo fanno seguito un romanzo di successo dopo l’altro come il best-seller Soffocare, Ninna Nanna e Rabbia. Palahniuk si distingue per il suo stile sopra le righe con contenuti crudi e a tratti disturbanti che attrae un pubblico desideroso di verità, quella diretta e rude. Con la sua scrittura è in grado di disegnare un mondo grottesco e ai limiti dell’assurdo, spingendosi fino al parossismo. La vita di Chuck Palahniuk Chuck Palahniuk Ph Credits Wikipedia Charles Michael ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023), famoso scrittore statunitense, nasce a Pasco il 21 febbraio 1962, oggi compie 61 anni. Raggiunge la fama con il romanzo Fight Club, da cui il regista David Fincher ha tratto l’omonimo film interpretato da Brad Pitt ed Edward Norton. A questo fanno seguito un romanzo di successo dopo l’altro come il best-seller Soffocare, Ninna Nanna e Rabbia.si distingue per il suo stile sopra le righe con contenuti crudi e a tratti disturbanti che attrae un pubblico desideroso di verità, quella diretta e rude. Con la sua scrittura è in grado di disegnare ungrottesco e ai limiti dell’assurdo, spingendosi fino al parossismo. La vita diPh Credits Wikipedia Charles Michael ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... babelezon : #21febbraio: ?? Chuck Palahniuk ?? #Babelezon Nato nel 1962 a Pasco, negli Stati Uniti. E’ uno scrittore e giornalis… - MarcoCamillieri : Censura, la casa editrice toglie le parolacce dai libri di Chuck Palahniuk e diventano dei romanzi di Fabio Volo. - CasaLettori : “La gente è in cerca di questo, di essere presa per mano. Di rassicurazione. Di qualcuno che le prometta che andr… - ScrivoArte : RT @alone73x1: #ScrivoArte Forse c'era una vena di pazzia nella famiglia e aspettarono vent'anni per lasciarmelo sospettare. Chuck Palahniu… - frances26110272 : RT @Rc95_inv: “La parola della gente non vale più nulla. Tutti pensano che gli altri siano dei bugiardi. Eppure continuano a sorridere e a… -