Christian 2, il trailer della serie Sky Original con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria (Di martedì 21 febbraio 2023) Christian, il trailer della seconda stagione della serie Sky Original con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, in arrivo a marzo con i nuovi episodi: tra le new entry Laura Morante e Camilla Filippi Si fa sempre più vicino l’avvento del nuovo regno di Christian, il “santo picchiatore” protagonista del supernatural crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. La seconda stagione della serie Sky Original andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 24 marzo, come annunciato col trailer ufficiale appena rilasciato. L’”utopia coatta” promessa da Christian, passato da ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023), ilseconda stagioneSkycon, in arrivo a marzo con i nuovi episodi: tra le new entry Laura Morante e Camilla Filippi Si fa sempre più vicino l’avvento del nuovo regno di, il “santo picchiatore” protagonista del supernatural crime drama prodotto da Sky Studios e da Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. La seconda stagioneSkyandrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 24 marzo, come annunciato colufficiale appena rilasciato. L’”utopia coatta” promessa da, passato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #Christian #EdoardoPesce nel trailer ufficiale della seconda stagione, dal 24 marzo su @SkyItalia e @NOWTV_It… - MontiFrancy82 : Christian, il trailer ufficiale della seconda stagione, dal 24 marzo in esclusiva su @SkyItalia e in streaming su… - SMSNEWSOFFICIAL : Christian, il trailer ufficiale della seconda stagione, dal 24 marzo in esclusiva su @SkyItalia e in streaming su… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Ecco a voi il trailer della seconda stagione di Christian che andrà in onda su Sky e NOW da venerdì 24 marzo 2023 *Kla… - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il trailer della seconda stagione di Christian che andrà in onda su Sky e NOW da venerdì 24 marzo 2023 *… -