Chivu con l'obiettivo playoff: l'Inter Primavera rinata a febbraio

l'Inter Primavera ha iniziato la sua stagione con diverse difficoltà. Ora Cristian Chivu sembra aver trovato la giusta strada per raggiungere i playoff. EQUILIBRIO – Una stagione difficile, partita più che male. Lo Scudetto cucito sul petto dell'Inter Primavera ha pesato sulla squadra nei primi mesi. Diversi risultati non all'altezza della squadra allenata da Cristian Chivu. Dopo la lunga pausa per il Mondiale, i nerazzurri hanno cominciato a far vedere qualcosa di diverso. Chivu ha abbandonato quasi definitivamente la difesa a 3 e ciò ha portato solo benefici. Il reparto difensivo era infatti parecchio in difficoltà. Passando a 4, l'Inter Primavera ha ritrovato il suo equilibrio.

