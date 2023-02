«Chissà sotto l’effetto di quali droghe sei…». L’urlo che fa infuriare Elodie in aeroporto: il retroscena sulla lite nella sua docu-serie (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo essersi piazzata al nono posto all’ultimo Festival di Sanremo, Elodie continua a far parlare di sé, della propria vita e della propria musica. A incuriosire i fan, in particolare, è un episodio raccontato dalla cantante nella docuserie Sento ancora la vertigine, uscita proprio nelle scorse ore su Prime Video. «Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito chi ero, mi ha urlato: “Chissà sotto l’effetto di quali droghe sei”», racconta Elodie in un episodio della docuserie targata Amazon. «A quel punto – continua la cantante – non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa e me lo sono mangiato. Gli ho ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo essersi piazzata al nono posto all’ultimo Festival di Sanremo,continua a far parlare di sé, della propria vita e della propria musica. A incuriosire i fan, in particolare, è un episodio raccontato dalla cantanteSento ancora la vertigine, uscita proprio nelle scorse ore su Prime Video. «Una volta ero ine un uomo, dopo aver capito chi ero, mi ha urlato: “disei”», raccontain un episodio dellatargata Amazon. «A quel punto – continua la cantante – non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramenteeffetto di qualcosa e me lo sono mangiato. Gli ho ...

