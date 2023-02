Chiesa parzialmente in gruppo, è corsa contro il tempo per Nantes-Juve (Di martedì 21 febbraio 2023) Continua la corsa contro il tempo di Federico Chiesa, l'obiettivo è quello di essere a disposizione già per la fondamentale... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Continua laildi Federico, l'obiettivo è quello di essere a disposizione già per la fondamentale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, #Chiesa parzialmente in gruppo: le sue condizioni in vista del #Nantes - forumJuventus : Ultime dal JTC: - Chiesa si è allenato parzialmente in gruppo - Pogba ha svolto interamente la partitella a ranghi misti con la Next Gen - cmdotcom : #Chiesa parzialmente in gruppo, è corsa contro il tempo per #NantesJuve - MondoBN : JUVE, Chiesa parzialmente in gruppo - Tiarossi2 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Chiesa parzialmente in gruppo: le sue condizioni in vista del #Nantes -