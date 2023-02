Chiesa e quello scenario “apocalittico”: se accadrà, l’addio è cosa certa (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel caso in cui una situazione del genere si dovesse verificare Chiesa farebbe le valigie senza pensarci due volte, anche se i tifosi sperano di no. Un giocatore del calibro di Federico Chiesa ha l’intera tifoseria ai suoi piedi. Dopo essere diventato l’idolo della folla in seguito alla sua docuserie potrebbe a breve diventare una mancanza clamorosa. La PresseNaturalmente tutti i supporter bianconeri sperano che ciò non accada. Ma se il fato si dovesse rivelare avverso sarebbero guai per tutti. Un talento del genere nel futuro sarà l’anima della squadra. Ragion per cui perderlo in anticipo sarebbe clamoroso. In senso negativo chiaramente. L’infortunio che lo ha visto protagonista ha costretto Allegri a reinventare totalmente il proprio assetto. Ma l’esperimento in questione è riuscito solamente a metà. La squadra del tecnico toscano ha perso la bussola ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel caso in cui una situazione del genere si dovesse verificarefarebbe le valigie senza pensarci due volte, anche se i tifosi sperano di no. Un giocatore del calibro di Federicoha l’intera tifoseria ai suoi piedi. Dopo essere diventato l’idolo della folla in seguito alla sua docuserie potrebbe a breve diventare una mancanza clamorosa. La PresseNaturalmente tutti i supporter bianconeri sperano che ciò non accada. Ma se il fato si dovesse rivelare avverso sarebbero guai per tutti. Un talento del genere nel futuro sarà l’anima della squadra. Ragion per cui perderlo in anticipo sarebbe clamoroso. In senso negativo chiaramente. L’infortunio che lo ha visto protagonista ha costretto Allegri a reinventare totalmente il proprio assetto. Ma l’esperimento in questione è riuscito solamente a metà. La squadra del tecnico toscano ha perso la bussola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ander_Bruckes : @Sim_Salvioni29 @jacopo_iacoboni Giulietto Chiesa purtroppo era forse la persona più antiamericana del pianeta. Le… - Laudantes : Eccolo quel numero 10. Così chiave da farmi sperare in un falso 9 contro il Nantes. Non per demerito delle punte:… - gianpiero1965 : @Ienaridens2 @PieroPelu Per forza! Quello è il Concordato con la Chiesa cattolica, ma anche con le altre confession… - marcantonio_83 : @fabius10scudi @CitroGuarino @ilProvincial Esatto, avesse scritto in prefazione 'queste sono solo ipotesi e Dio pot… - Elisa34012803 : RT @antonio_randino: ufficiale della Chiesa cattolica latina è appunto quello previsto dal Messale Romano di Paolo VI e che nessuna alterna… -