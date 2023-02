Chiara Ferragni svela i suoi «momenti migliori» e di Fedez non c' è traccia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Chiara #Ferragni sembra sempre più Hillary #Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovo… - _the_jackal : Chiara Ferragni e il suo omaggio ai Cavalieri dello Zodiaco #Sanremo2023 - trash_italiano : Chiara Ferragni a #Sanremo2023 - edoardoc__ : 3/4 dell’arco parlamentare e dei suoi elettori impazziscono per la queen Chiara Ferragni. Godo - startzai : RT @InsideMarketing: I prodotti Pantene firmati Moschino sostengono 'Forti Insieme', l'iniziativa per startup dal volto di Chiara Ferragni.… -

Selvaggia Lucarelli nella sua ultima storia Instagram torna di nuovo sul monologo recitato daa Sanremo . La giornalista recupera un post appartenente a Gabrielle Caunesil , moglie di Riccardo Pozzoli , l'ex compagno dicon il quale ha fatto coppia fissa per ben 7 anni. ...Selvaggia Lucarelli ha scritto un post via social in cui è tornata a parlare del monologo dia Sanremo e che sembra del tutto simile a un messaggio scritto dalla moglie del suo ex, Riccardo Pozzoli, alcuni mesi fa. Selvaggia Lucarelli smascheraAncora una volta ...

Chiara Ferragni ha copiato il monologo di Sanremo L'incredibile scoperta di Selvaggia Corriere dello Sport

Chiara Ferragni, spunta la lettera a se stessa bambina scritta dalla moglie dell'ex. Selvaggia Lucarelli: «Vi leggo.it

Chiara Ferragni ha copiato il monologo di Sanremo 2023 Il sospetto di Selvaggia Lucarelli La Gazzetta dello Sport

Chiara Ferragni mostra il nuovo gioiello: l'anello è una dedica a Leone e Vittoria Stile e Trend Fanpage

Finito il festival di Sanremo si tirano le somme e si fa qualche bilancio: se da una parte i risultati in tv sono stati ottimi, dall altra parte non tutto ha funzionato come Chiara Ferragni e l invade ...Mentre l'imprenditrice digitale continua a pubblicare foto con chiunque, tranne che con il marito, lui interrompe il silenzio per solo per scagliarsi contro il giornalista Mario Giordano (mostrando an ...