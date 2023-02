Chiara Ferragni e la lettera scritta a se stessa bambina dalla moglie del suo ex (ma quattro mesi fa). Selvaggia Lucarelli: “Vi ricorda qualcuno?” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli è tornata sul monologo che Chiara Ferragni ha recitato nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Come noto l’imprenditrice digitale ha scritto e dedicato alla se stessa bambina una lettera, sulla cui originalità, però, la giornalista sembra sollevare qualche dubbio. Lucarelli ha infatti condiviso un post di Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, ovvero l’ex della Ferragni, commentando: “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Nelle ultime oreè tornata sul monologo cheha recitato nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Come noto l’imprenditrice digitale ha scritto e dedicato alla seuna, sulla cui originalità, però, la giornalista sembra sollevare qualche dubbio.ha infatti condiviso un post di Gabrielle Caunesil,di Riccardo Pozzoli, ovvero l’ex della, commentando: “Ottobre 2022, Gabrielle, ladell’ex compagno discriveva unaa separlando di fragilità superate e montagne russe. Vi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Chiara #Ferragni sembra sempre più Hillary #Clinton, sia nel viso che nel pensiero. Mostrare capezzoli, vendere ovo… - _the_jackal : Chiara Ferragni e il suo omaggio ai Cavalieri dello Zodiaco #Sanremo2023 - trash_italiano : Chiara Ferragni a #Sanremo2023 - DonnaGlamour : Fedez separato in casa: la decisione drastica di Chiara Ferragni - Spagnolo54 : RT @giuseppelandi: Prezzo del pane. In Italia in però è più importante fare il flash mob perché Chiara Ferragni e Fedez non divorzino. http… -