"Chi tifa per Marine Le Pen all'Eliseo": un terremoto in Europa Marine Le Pen è "ora favorita" per essere la prossima regina di Francia. A incoronare la madrina del sovranismo francese in vista delle elezioni presidenziali del 2027 è il quotidiano britannico The Times. Le Pen, dopo aver fallito nel 2017 e nel 2022, arrivando seconda dietro l'attuale inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron, ha in questo momento tutte le carte in regola, secondo il Times, per salire sul gradino più alto della République fra quattro anni. Sullo sfondo delle mobilitazioni oceaniche contro la riforma delle pensioni, la figlia di Jean-Marie Le Pen si è imposta come «la nemica populista» di Macron, scavalcando anche quel Jean-Luc Mélenchon, leader dell'estrema sinistra, che sembrava fino a quest'estate il vero leader dell'opposizione. RIASSESTAMENTO AL CENTRO Dinanzi al «tentativo impopolare del capo dello Stato di far lavorare i francesi ...

