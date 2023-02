Chi sono le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani a Belve (Di martedì 21 febbraio 2023) Molto popolari su Instagram e sui social, le Eterobasiche approdano in tv con la trasmissione Belve, in onda in prima serata su Rai 2. I loro veri nomi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, e porteranno la loro parodia sul mondo maschile e sui loro stereotipi nel programma condotto da Francesca Fagnani. Il duo comico romano è noto infatti per i video in cui prendono in giro i pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne e i temi più caldi come il calcio, l’utilizzo di cannabis, il catcalling, le quote di genere, Lgbtq+. Valeria De Angelis, romana di 25 anni, è laureata in Design ed è la direttrice artistica della piattaforma Generazione. Maria Chiara ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Molto popolari su Instagram e sui social, leapprodano in tv con la trasmissione, in onda in prima serata su Rai 2. I loro veri nomiDe, e porteranno la loro parodia sul mondo maschile e sui loro stereotipi nel programma condotto da Francesca Fagnani. Il duo comico romano è noto infatti per i video in cui prendono in giro i pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne e i temi più caldi come il calcio, l’utilizzo di cannabis, il catcalling, le quote di genere, Lgbtq+.De, romana di 25 anni, è laureata in Design ed è la direttrice artistica della piattaforma Generazione....

