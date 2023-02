Chi è Wang Yi, l'astuto negoziatore (fedelissimo di Xi Jinping) inviato a Mosca da Pechino (Di martedì 21 febbraio 2023) Wang Yi, il capo della diplomazia cinese, sbarca a Mosca. Pechino - alleata della Russia ma fin dall?inizio restia ad appoggiare Vladimir Putin nell?invasione dell?Ucraina - sembra... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 febbraio 2023)Yi, il capo della diplomazia cinese, sbarca a- alleata della Russia ma fin dall?inizio restia ad appoggiare Vladimir Putin nell?invasione dell?Ucraina - sembra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorciaPolitica : RT @Boske_DG: Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri della Cina: 'Sono gli Usa, non la Cina, a immettere di continuo armi nel co… - SanMasso2 : RT @lettera_mosca: 1/2 Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri della Cina: 'Sono gli Usa, non la Cina, a immettere di continuo ar… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: #WangYi ricopre il ruolo più importante del sistema politico della #Cina. È infatti incaricato di gestire le relazioni inte… - ilgiornale : #WangYi ricopre il ruolo più importante del sistema politico della #Cina. È infatti incaricato di gestire le relazi… - AnnaP1953 : RT @lettera_mosca: 1/2 Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri della Cina: 'Sono gli Usa, non la Cina, a immettere di continuo ar… -