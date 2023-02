Chi affronterà Jannik Sinner a Marsiglia: prossimo rivale e tabellone (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi affronterà Jannik Sinner a Marsiglia? Già, la domanda è lecita perché l’altoatesino di fermarsi questa settimana non ha alcuna intenzione. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, l’azzurro vuol battere il ferro finché è caldo, ritenendo importante dar seguito alla serie di incontri delle ultime due settimane. Come è noto, il classe 2001 del Bel Paese ha ottenuto riscontri di grande rilievo: vittoria nell’ATP250 di Montpellier e Finale raggiunta all’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), perdendo dal russo Daniil Medvedev e vincendo nel proprio percorso lo scontro diretto con il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 ATP). Si volta pagina e Sinner, probabilmente, sarà in campo giovedì, avendo quindi abbastanza tempo per recuperare e affrontare un’altra eventuale serie di incontri, prima di volare alla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Chi? Già, la domanda è lecita perché l’altoatesino di fermarsi questa settimana non ha alcuna intenzione. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, l’azzurro vuol battere il ferro finché è caldo, ritenendo importante dar seguito alla serie di incontri delle ultime due settimane. Come è noto, il classe 2001 del Bel Paese ha ottenuto riscontri di grande rilievo: vittoria nell’ATP250 di Montpellier e Finale raggiunta all’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), perdendo dal russo Daniil Medvedev e vincendo nel proprio percorso lo scontro diretto con il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 ATP). Si volta pagina e, probabilmente, sarà in campo giovedì, avendo quindi abbastanza tempo per recuperare e affrontare un’altra eventuale serie di incontri, prima di volare alla ...

