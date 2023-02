Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuadrodecruijff : Le squadre che seguono attentamente Giorgio #Scalvini dell’#Atalanta sono #BayernMonaco, #Chelsea,… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Senza una sterzata nel rendimento il futuro di #Lukaku all'#Inter è ad alto rischio. Il club riflette su cosa fare per la p… - PaolaRgnm : RT @capuanogio: Senza una sterzata nel rendimento il futuro di #Lukaku all'#Inter è ad alto rischio. Il club riflette su cosa fare per la p… - franser_real : RT @capuanogio: Senza una sterzata nel rendimento il futuro di #Lukaku all'#Inter è ad alto rischio. Il club riflette su cosa fare per la p… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Senza una sterzata nel rendimento il futuro di #Lukaku all'#Inter è ad alto rischio. Il club riflette su cosa fare per la p… -

Ma se lui arriva con unadi un aumento di stipendio, da 4 milioni netti a 8 milioni, ... Ilha speso oltre 600 milioni sul mercato, è chiaro che il BVB se la vive in maniera più ...... cosa che in estate ha messo in fuga tanti club tra cui il, ma questo non rendimento continuo in questa stagione potrebbe far abbassare lae addirittura riportare quei club ...

Chelsea, richiesta di un tifoso alla moglie di Thiago Silva contro Potter. E lei… ItaSportPress

Esclusiva: Moises Caicedo, l’ultima offerta Chelsea. E la richiesta del Brighton Alfredo Pedullà

Borussia Dortmund, brutte notizie per Adeyemi: out con il Chelsea Footballnews24.it

Il Chelsea può cedere Mount in estate: sullo sfondo anche la Juventus numero-diez.com

Chelsea, la soluzione per il futuro di Andrey Santos Calciomercato.com

Altri possibili fastidi e guai per il Chelsea e per Graham Potter. I Blues non stanno vivendo il loro miglior momento e a creare ulteriori problemi ci ha pensato una particolare richiesta di un tifoso ...visto il suo contratto in scadenza con il Chelsea. Su di lui ci sono anche Liverpool, City e United, ma le possibilità di uno sbarco a Torino sono basse vista l'alta richiesta del calciatore inglese a ...