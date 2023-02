Che fine ha fatto Schettino: comandate della costa concordia (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesco Schettino Oggi A dieci anni dal naufragio della nave costa concordia, il processo contro l’ex comandante Francesco Schettino si è concluso con la decisione della Corte di Cassazione di rigettare il suo ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Genova di non concedere la revisione del processo. La Corte di Genova era competente in quanto Corte “gemella” di quella di Firenze, sede di merito del processo di secondo grado. Nonostante la fine del processo, Schettino si trova attualmente in semilibertà e lavora durante il giorno archiviando dati sulla strage di Ustica. Che fine ha fatto il comandante Schettino? Il naufragio della nave ... Leggi su milano-notizie (Di martedì 21 febbraio 2023) FrancescoOggi A dieci anni dal naufragionave, il processo contro l’ex comandante Francescosi è concluso con la decisioneCorte di Cassazione di rigettare il suo ricorso contro la decisioneCorte d’Appello di Genova di non concedere la revisione del processo. La Corte di Genova era competente in quanto Corte “gemella” di quella di Firenze, sede di merito del processo di secondo grado. Nonostante ladel processo,si trova attualmente in semilibertà e lavora durante il giorno archiviando dati sulla strage di Ustica. Chehail comandante? Il naufragionave ...

