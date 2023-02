Che Dio Ci Aiuti 7: trama e anticipazioni 21 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio Ci Aiuti 7 torna stasera in tv martedì 21 febbraio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesca Chillemi. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 7 – episodio 11 La gara della vita. Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta per Elia. Cate ama Giuseppe, ma non è facile. Ettore presenta i suoi genitori a Ludovica. Suor Costanza ha paura per un evento. Che Dio Ci Aiuti 7 seconda puntata – episodio 12 Il meglio per te. Azzurra, con l’occhio vigile di Suor Teresa, “insiste”: avvicinare Emiliano e Sara. Ettore evita Ludovica; Cate fa la sostenuta con Giuseppe. La famiglia di Emiliano crea caos nel convento. Che ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio Ci7 torna stasera in tv martedì 21in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesca Chillemi. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci7 – episodio 11 La gara della vita. Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta per Elia. Cate ama Giuseppe, ma non è facile. Ettore presenta i suoi genitori a Ludovica. Suor Costanza ha paura per un evento. Che Dio Ci7 seconda puntata – episodio 12 Il meglio per te. Azzurra, con l’occhio vigile di Suor Teresa, “insiste”: avvicinare Emiliano e Sara. Ettore evita Ludovica; Cate fa la sostenuta con Giuseppe. La famiglia di Emiliano crea caos nel convento. Che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Putin non si fa sfuggire un passaggio sulla teoria gender: 'La Chiesa anglicana intende prendere in considerazione… - elio_vito : Vi svelo la prossima edizione del Festival, trasmesso anche da Rete4 Vietate canzoni che non celebrino Dio, Patria… - BelpietroTweet : Nella Chiesa anglicana si stanno chiedendo (seriamente) se non sia il caso di riferirsi all’Altissimo con una formu… - Paola7460 : RT @BeppeBort: Quando Adamo volle occupare il posto di Dio, fece l'errore di ignorare che Dio non sta al primo posto, ma all'ultimo. E, cos… - CasanoEly : @Ferdina66800856 @ale_gioia @MarcoFattorini >guardiamo prima la trave nel nostro occhio, mi viene da dire. Non par… -