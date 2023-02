Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (Di martedì 21 febbraio 2023) Stasera, martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Azzurra continuerà a fare il tifo per la coppia composta da Sara ed Emiliano, augurandosi che tra i due possa trionfare l’amore e diventare così una coppia a tutti gli effetti. La novizia, infatti, è certa del fatto che i due ragazzi possano essere i “genitori” ideali per il piccolo Elia e continuerà a fare il tifo per loro. Intanto Cate è innamorata di Giuseppe, ma la storia d’amore tra i due non andrà mai in porto e non si concretizzerà mai del tutto. Intanto, per Ettore, arriverà il momento di presentare ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Stasera, martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Azzurra continuerà a fare il tifo per la coppia composta da Sara ed Emiliano, augurandosi che tra i due possa trionfare l’amore e diventare così una coppia a tutti gli effetti. La novizia, infatti, è certa del fatto che i due ragazzi possano essere i “genitori” ideali per il piccolo Elia e continuerà a fare il tifo per loro. Intanto Cate è innamorata di Giuseppe, ma la storia d’amore tra i due non andrà mai in porto e non si concretizzerà mai del tutto. Intanto, per Ettore, arriverà il momento di presentare ...

