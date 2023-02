Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni della sesta puntata (Di martedì 21 febbraio 2023) C'è un doppio appuntamento eccezionale - martedì e giovedì - con Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Francesca Chillemi, Fiorenza Pieri e Pierpaolo Spollon, che dopo l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci sta soffrendo un po' dal punto di vista degli ascolti. Ora però la storia sta entrando nel vivo, si capirà qualcosa in più del destino di Suor Angela e nel frattempo succederanno cose nuove e inaspettate: come l'arrivo della famiglia di Emiliano, che porta scompiglio nel convento degli Angeli. Ecco cos'accadrà nell'episodio in onda martedì 21 febbraio. Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della sesta puntata Azzurra (Francesca Chillemi) cerca in tutti i modi di far passare del tempo insieme a Sara (Federica Pagliaroli) e Emiliano (Pierpaolo Spollon), convinta ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) C'è un doppio appuntamento eccezionale - martedì e giovedì - con Che Dio ci7, la serie di Rai1 con Francesca Chillemi, Fiorenza Pieri e Pierpaolo Spollon, che dopo l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci sta soffrendo un po' dal punto di vista degli ascolti. Ora però la storia sta entrando nel vivo, si capirà qualcosa in più del destino di Suor Angela e nel frattempo succederanno cose nuove e inaspettate: come l'arrivofamiglia di Emiliano, che porta scompiglio nel convento degli Angeli. Ecco cos'accadrà nell'episodio in onda martedì 21 febbraio. Che Dio ci7, leAzzurra (Francesca Chillemi) cerca in tutti i modi di far passare del tempo insieme a Sara (Federica Pagliaroli) e Emiliano (Pierpaolo Spollon), convinta ...

