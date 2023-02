Che Dio Ci Aiuti 7: anticipazioni settima puntata di giovedì 23 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi anticipazioni settima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 7×13 – Fratelli e sorelle – Nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti. Forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una dating app, ma i loro appuntamenti si rivelano fallimentari. Emiliano intanto rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso un trial farmacologico. Azzurra lo aiuta nel tentativo di scagionarlo… 7×14 – Il mio angelo – Suor Teresa da’ un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidi Che Dio Ci7 7×13 – Fratelli e sorelle – Nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti. Forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una dating app, ma i loro appuntamenti si rivelano fallimentari. Emiliano intanto rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso un trial farmacologico. Azzurra lo aiuta nel tentativo di scagionarlo… 7×14 – Il mio angelo – Suor Teresa da’ un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in ...

