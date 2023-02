Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sesta puntata: trama episodi di martedì 21 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci aiuti 7, quando va in onda la nuova puntata? Piccolo cambiamento di palinsesto per una delle serie più amate dal pubblico di casa Rai. Dopo l’appuntamento di giovedì 16 febbraio infatti, da quanto si apprende al momento, per questa settimana dovrebbero esserci delle novità. Vediamo dunque tutte le anticipazioni in merito. Quando va in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 Anziché di giovedì infatti sembra proprio che la nuova puntata (con gli episodi 11 e 12) sarà trasmessa stasera, martedì 21 febbraio 2023, sempre in prima serata a partire dalle 21.25. Dopodiché, come di consueto, sarà possibile rivedere gli episodi sulla piattaforma Rai Play in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci7, quando va in onda la nuova? Piccolo cambiamento di palinsesto per una delle serie più amate dal pubblico di casa Rai. Dopo l’appuntamento di giovedì 16infatti, da quanto si apprende al momento, per questa settimana dovrebbero esserci delle novità. Vediamo dunque tutte lein merito. Quando va in onda ladi Che Dio ci7 Anziché di giovedì infatti sembra proprio che la nuova(con gli11 e 12) sarà trasmessa stasera,21, sempre in prima serata a partire dalle 21.25. Dopodiché, come di consueto, sarà possibile rivedere glisulla piattaforma Rai Play in ...

