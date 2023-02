Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni prossima puntata: trama episodi di giovedì 23 febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci Aiuti 7, le anticipazioni della puntata di giovedì. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction di Rai 1 che tornerà dopodomani in prima serata dopo gli episodi andati in onda martedì 21 febbraio. Il finale di questo settimo capitolo, che lo ricordiamo ha segnato il passaggio di consegne per Suor Angela (ovvero Elena Sofia Ricci impegnata adesso con il nuovo progetto di Fiori sopra l’inferno), si avvicina sempre di più: cosa vedremo pertanto nei prossimi appuntamenti? Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi Nell’ultima puntata abbiamo visto in tv gli episodi undici (“La gara della vita”) e dodici (“Il senso di ogni cosa”). Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci7, ledelladi. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction di Rai 1 che tornerà dopodomani in prima serata dopo gliandati in onda martedì 21. Il finale di questo settimo capitolo, che lo ricordiamo ha segnato il passaggio di consegne per Suor Angela (ovvero Elena Sofia Ricci impegnata adesso con il nuovo progetto di Fiori sopra l’inferno), si avvicina sempre di più: cosa vedremo pertanto nei prossimi appuntamenti? Cosa è successo nell’ultimadella fiction con Francesca Chillemi Nell’ultimaabbiamo visto in tv gliundici (“La gara della vita”) e dodici (“Il senso di ogni cosa”). Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Putin non si fa sfuggire un passaggio sulla teoria gender: 'La Chiesa anglicana intende prendere in considerazione… - elio_vito : Vi svelo la prossima edizione del Festival, trasmesso anche da Rete4 Vietate canzoni che non celebrino Dio, Patria… - antoniospadaro : #PapaFrancesco agli #artisti: Mi piace il lavoro che fate, il lavoro del cinema, il lavoro dell’arte, il lavoro del… - EleOnOraAaAaaAS : Quante cazzate cattive state scrivendo.. una ragazza che sta con gli amici per non avere crolli viene definita schi… - Michaeldcronin : #EintrachtNapoli che dire..il calcio giocato da Dio. -