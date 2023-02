Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni episodi 13-14: Emiliano nasconde qualcosa (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci aiuti 7 si avvia verso la conclusione, con il suo settimo appuntamento in onda su Rai Uno giovedì 23 febbraio. Nel corso della prossima puntata, approderanno gli episodi tredicesimo e quattordicesimo, dal titolo Fratelli e sorelle e Il mio angelo: ecco le anticipazioni. Dopo essere andata in onda eccezionalmente di martedì 21 febbraio, per recuperare la settimana di stop sanremese, Che Dio ci aiuti 7 torna in onda giovedì 23 febbraio. Con il settimo appuntamento della nuova stagione, la serie si avvia progressivamente alla chiusura, con la messa in onda degli episodi tredicesimo e quattordicesimo. Cosa accadrà nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti del 23 febbraio – VelvetMagNonostante manchino pochi episodi – il nuovo capitolo è difatti costituito da 20 ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Che Dio ci7 si avvia verso la conclusione, con il suo settimo appuntamento in onda su Rai Uno giovedì 23 febbraio. Nel corso della prossima puntata, approderanno glitredicesimo e quattordicesimo, dal titolo Fratelli e sorelle e Il mio angelo: ecco le. Dopo essere andata in onda eccezionalmente di martedì 21 febbraio, per recuperare la settimana di stop sanremese, Che Dio ci7 torna in onda giovedì 23 febbraio. Con il settimo appuntamento della nuova stagione, la serie si avvia progressivamente alla chiusura, con la messa in onda deglitredicesimo e quattordicesimo. Cosa accadrà nella nuova puntata di Che Dio cidel 23 febbraio – VelvetMagNonostante manchino pochi– il nuovo capitolo è difatti costituito da 20 ...

