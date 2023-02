Champions | Napoli da urlo | 2-0 a Francoforte e mani sui quarti

Leggi su agi

(Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Ilcorre forte anche inLeague e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale in casa dell'Eintracht. Al Deutsche Bank Park finisce 2-0 grazie al sigillo del solito Osimhen e alla rete di Di Lorenzo, dopo un calcio di rigore fallito da Kvaratskhelia. I tedeschi pagano anche l'inferiorità numerica per oltre mezz'ora a causa del rosso diretto sventolato a Kolo Muani, che sarà costretto a saltare anche il ritorno allo stadio Maradona in programma il 15 marzo. Per la squadra di Spalletti un bel passo in avanti verso idi finale. Migliore la partenza dei padroni di casa, che nei primi minuti di gara portano subito grande pressione nella meta' campo partenopea, spaventando Meret in particolare con un diagonale di Kolo Muani terminato sul fondo. Dopo essersi assestati per bene gli ...