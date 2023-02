Champions, Liverpool-Real Madrid 2-5 in andata ottavi (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un Madrid Real a Liverpool rifila la ‘manita’ alla squadra di Klopp che si arrende in casa 2-5 contro le merengues in rimonta. La gara inizia nel segno dei Reds con le reti in avvio al 4? di Darwin Núñez e al 14? di Mohamed Salah. Ma già al 21? inizia la rimonta del Real con Vinícius Júnior. Lo stesso brasiliano va ancora a segno al 36? per il 2-2. Nella ripresa monologo spagnolo con le reti al 47? di Eder Militão, al 55? di Benzema che torna al gol in Champions e che si ripete al 67? per la doppietta personale, mettendo una seria ipoteca per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unrifila la ‘manita’ alla squadra di Klopp che si arrende in casa 2-5 contro le merengues in rimonta. La gara inizia nel segno dei Reds con le reti in avvio al 4? di Darwin Núñez e al 14? di Mohamed Salah. Ma già al 21? inizia la rimonta delcon Vinícius Júnior. Lo stesso brasiliano va ancora a segno al 36? per il 2-2. Nella ripresa monologo spagnolo con le reti al 47? di Eder Militão, al 55? di Benzema che torna al gol ine che si ripete al 67? per la doppietta personale, mettendo una seria ipoteca per la qualificazione ai quarti di finale diLeague. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

