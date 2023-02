Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : 3?? vittorie, 1?? pareggio e ?? gol segnati ? I momenti più belli del girone di Champions League dei Nerazzurri ?? #ForzaInter #UCL - Inter : Le notti di Champions League stanno per tornare ?? Qui la top 5 dei gol agli Ottavi per arrivare pronti ad #InterPorto ?? #ForzaInter - marifcinter : #Inzaghi: 'Non dimentichiamo che l'Inter non faceva gli ottavi di Champions da 11 anni. L'anno scorso è stata grand… - InterClubNW : RT @tvdellosport: INTER AL LAVORO ???? Alla vigilia di #InterPorto i ragazzi di Simone Inzaghi si sono ritrovati ad Appiano Gentile per l’a… - tuttointer24 : Inter, Stramaccioni fiducioso sulla Champions League: “Andare più avanti possibile” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -

... sottolineando la scelta del tedesco di preferirgli Romelu Lukaku , oggi all': 'Tutto questo ...mi ha messo davanti un attaccante come Lukaku nella seconda stagione dopo che ho vinto la...... ex allenatore di Liverpool,e Napoli fra le altre in cui ha parlato della nostalgia per la Serie A, delle sfide con il Milan di Ancelotti in finale diLeague fra Atene e Istanbul e ...

Champions: l'Inter vede il successo nell'andata con il Porto, in quota Lautaro cerca il secondo sigillo in Europa Calciomercato.com

L'Inter si aggrappa ai soldi della Champions: senza i quarti via almeno un big Tutto Napoli

Champions, andata favorevole a Napoli e Inter: le quote Calciomercato.com

Champions League, Milan, Inter e Napoli ai quarti L'ultima volta con tre italiane nel 2006 La Gazzetta dello Sport

Lunga intervista concessa a Sky Sport da Rafael Benitez, ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli fra le altre in cui ha parlato della nostalgia per la Serie A, delle sfide con il Milan di Ancelotti ...Secondo giorno di lavori sul campo per il Bologna in vista del match di domenica alle 12,30 al Dall'Ara contro l'Inter. Thiago Motta arriverà ...