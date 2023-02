Champions League in TV: programma, orari e dove vederla (Di martedì 21 febbraio 2023) Champions League in TV: ecco la programmazione completa delle gare degli ottavi di finale e dove vedere le partite La Champions League 2022/23 entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Eliminata la Juventus, retrocessa in Europa League, 3 squadre italiane su 4 totali hanno superato lo scoglio della Fase a gironi: il Napoli di Luciano Spalletti, che sfiderà negli ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e le due milanesi, l’Inter di Simone Inzaghi, opposta al Porto, e il Milan di Stefano Pioli, che dovrà vedersela con il Tottenham. Champions League in TV: per la stagione 2022/23 Sky trasmette 121 gare su 137 totali, mentre 16 sono state trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023)in TV: ecco lazione completa delle gare degli ottavi di finale evedere le partite La2022/23 entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Eliminata la Juventus, retrocessa in Europa, 3 squadre italiane su 4 totali hanno superato lo scoglio della Fase a gironi: il Napoli di Luciano Spalletti, che sfiderà negli ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e le due milanesi, l’Inter di Simone Inzaghi, opposta al Porto, e il Milan di Stefano Pioli, che dovrà vedersela con il Tottenham.in TV: per la stagione 2022/23 Sky trasmette 121 gare su 137 totali, mentre 16 sono state trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset ...

