Champions League | Eintracht-Napoli 0 a 2 | Osimhen e Di Lorenzo ipotecano il passaggio del turno

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 21 febbraio 2023) 95?- Termina il match in Germania, con un grandeche stende il Francoforte per due gol a zero 84- Altro doppio cambio per il: Simeone e Politano entrano pere Kvaratskhelia 81?- Grande azione per i tedeschi con Kamada che colpisce male il pallone ben parato da Meret 80?- Cambio per il Francoforte: Gotze esce per fare spazio ad Alidou 79?- Doppio cambio per il: Elmas per Lozano e Ndombelé per Anguissa 73?- Che occasione per Anguissa che da terra stava per beffare tutta la difesa tedesca 65?- RADDOPPIO DEL!!!! Diriesce a battere Trapp dopo uno splendido colpo di tacco di Kvaratskhelia 59?- INCREDIBILE A FRANCOFORTE!!! Scontro di gioco durissimo tra Anguissa e Kolo Muani che vale il rosso per francese: tedeschi in ...