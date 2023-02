Champions League, Eintracht-Napoli 0 a 1 DIRETTA LIVE: miracolo di Trapp su Kvara! (Di martedì 21 febbraio 2023) 56?- OCCASIONE CLAMOROSA!!! Kvaratskhelia si fa ipnotizzare nuovamente da Trapp a tutt’uno con il tedesco 55?- Altra occasione per il Napoli con ancora Lozano che viene bloccato da un concentrato Trapp 52?- Grande occasione sprecata per Lozano che poteva servire meglio i compagni in mezzo l’area di rigore 45?- Inizia il secondo tempo del match Deutsche Bank Park con il Napoli che riparte con un gol di vantaggio Eintracht-Napoli 0 a 1, Osimhen porta in vantaggio gli azzurri 46?- Termina il primo tempo in Germania con il Napoli in vantaggio di un gol 45?- Ancora occasione per il Napoli con Osimhen che spreca un ottimo contropiede 42?- Gol annullato al Napoli con Osimhen che questa volta si fa trovare in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) 56?- OCCASIONE CLAMOROSA!!! Kvaratskhelia si fa ipnotizzare nuovamente daa tutt’uno con il tedesco 55?- Altra occasione per ilcon ancora Lozano che viene bloccato da un concentrato52?- Grande occasione sprecata per Lozano che poteva servire meglio i compagni in mezzo l’area di rigore 45?- Inizia il secondo tempo del match Deutsche Bank Park con ilche riparte con un gol di vantaggio0 a 1, Osimhen porta in vantaggio gli azzurri 46?- Termina il primo tempo in Germania con ilin vantaggio di un gol 45?- Ancora occasione per ilcon Osimhen che spreca un ottimo contropiede 42?- Gol annullato alcon Osimhen che questa volta si fa trovare in ...

