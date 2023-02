Champions League e Prime Video ancora insieme fino al 2027 (Di martedì 21 febbraio 2023) Prime Video, Champions bis Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 20 Prime Video trasmetterà ancora per il prossimo triennio le migliori partite del mercoledì della Champions League. Lo ha ufficializzato ieri Amazon, spiegando di aver rinnovato i diritti in Italia a partire dal 2024/25 e che rimarrà il broadcaster esclusivo di quel pacchetto fino alla stagione 2026/27. A breve quindi c’è da attendersi anche l’ufficializzazione di Sky, che si è assicurato il pacchetto più consistente della Champions, con le restanti partite della competizione europea per tutte le piattaforme: pay, free e streaming. Con il comunicato ufficiale dovrebbero anche arrivare i dettagli su come l’operatore intenderà utilizzare la finestra sulla tv ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 febbraio 2023)bis Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 20trasmetteràper il prossimo triennio le migliori partite del mercoledì della. Lo ha ufficializzato ieri Amazon, spiegando di aver rinnovato i diritti in Italia a partire dal 2024/25 e che rimarrà il broadcaster esclusivo di quel pacchettoalla stagione 2026/27. A breve quindi c’è da attendersi anche l’ufficializzazione di Sky, che si è assicurato il pacchetto più consistente della, con le restanti partite della competizione europea per tutte le piattaforme: pay, free e streaming. Con il comunicato ufficiale dovrebbero anche arrivare i dettagli su come l’operatore intenderà utilizzare la finestra sulla tv ...

