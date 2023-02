Champions League, dove vedere gratis Inter-Porto in TV (Di martedì 21 febbraio 2023) Tocca all’Inter a scendere in campo nell’andata degli ottavi di Champions, dopo Milan e Napoli nelle prima e nella terza serata della fase a eliminazione diretta. I nerazzurri reduci da un periodo positivo in campionato si troveranno di fronte un’avversaria complicata come il Porto dell’ex Sergio Conceição. I lusitani sono dei frequentatori abituali dei piani alti della competizione e negli ultimi incroci con le italiane si sono sempre rivelati dei brutti clienti. Champions, dove vedere gratis Inter-Porto: la partita Gli unici precedenti tra Inter e Porto sono stati nelle quattro partite disputate in Champions nel 2005: un pareggio e una vittoria per i nerazzurri della stagione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Tocca all’a scendere in campo nell’andata degli ottavi di, dopo Milan e Napoli nelle prima e nella terza serata della fase a eliminazione diretta. I nerazzurri reduci da un periodo positivo in campionato si troveranno di fronte un’avversaria complicata come ildell’ex Sergio Conceição. I lusitani sono dei frequentatori abituali dei piani alti della competizione e negli ultimi incroci con le italiane si sono sempre rivelati dei brutti clienti.: la partita Gli unici precedenti trasono stati nelle quattro partite disputate innel 2005: un pareggio e una vittoria per i nerazzurri della stagione ...

