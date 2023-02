Champions league | Che Dio ci aiuti o Belve? La tv del 21 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, martedì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci7”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La gara della vita” e “Il senso di ogni cosa”. Nel primo, Azzurra cerca in tutti i modi di far passare più tempo insieme Sara e Emiliano, convinta che possano essere la famiglia perfetta per Elia. Cate è innamorata di Giuseppe, ma le cose tra i due non si concretizzano. Ettore invece presenta i suoi genitori a Ludovica e i due hanno un momento di vicinanza e intimità. Nel secondo, Azzurra prosegue il suo piano per far mettere insieme Emiliano e Sara. Suor Teresa è dalla sua parte, ma prima mette alla prova Sara per accertarsi che possa essere una buona madre per Elia. Intanto Ettore evita in tutti i modi Ludovica e Cate cerca di fare la sostenuta con Giuseppe. L’arrivo della famiglia di Emiliano ...