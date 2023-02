Champions League 2022/2023 su Mediaset in chiaro: tutte le partite (Di martedì 21 febbraio 2023) Le partite della Champions League 2022/2023 su Mediaset in chiaro Anche per la stagione 2022/2023 Mediaset ha trasmesso in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2022/2023 su Mediaset: il Biscione ha offerto ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro sul digitale terrestre diverse partite della massima competizione europea per club. Mediaset, per l’esattezza, ha trasmesso anche per la fase ad eliminazione diretta la miglior gara del martedì e trasmetterà la finalissima, in programma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) LedellasuinAnche per la stagioneha trasmesso inalcunedellasu: il Biscione ha offerto ai telespettatori la possibilità di seguire insul digitale terrestre diversedella massima competizione europea per club., per l’esattezza, ha trasmesso anche per la fase ad eliminazione diretta la miglior gara del martedì e trasmetterà la finalissima, in programma ...

