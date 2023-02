Champions League 2022/2023, statistiche e curiosità di Eintracht Francoforte-Napoli e Inter-Porto (Di martedì 21 febbraio 2023) Andata degli ultimi quattro ottavi di finale di Champions League, ecco le curiosità e le statistiche. Si parte stasera alle 21,00, quando il Napoli fa visita all’Eintracht Francoforte: le due squadre si sono già affrontate agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1994/1995, le aquile vinsero 1-0 sia all’andata che al ritorno. Le ultime due trasferte europee giocate dagli azzurri in Germania e valide per l’Europa League sono però positive: ai sedicesimi di finale 2017/2018, il 22 febbraio 2018 la partita Lipsia-Napoli termina 2-0 mentre nei quarti di finale della stagione 2014/2015 il 16 aprile 2015 i partenopei allenati da Benitez trionfano 4-1 contro il Wolfsburg. Il Napoli quindi torna stasera in Germania dopo cinque ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Andata degli ultimi quattro ottavi di finale di, ecco lee le. Si parte stasera alle 21,00, quando ilfa visita all’: le due squadre si sono già affrontate agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1994/1995, le aquile vinsero 1-0 sia all’andata che al ritorno. Le ultime due trasferte europee giocate dagli azzurri in Germania e valide per l’Europasono però positive: ai sedicesimi di finale 2017/2018, il 22 febbraio 2018 la partita Lipsia-termina 2-0 mentre nei quarti di finale della stagione 2014/2015 il 16 aprile 2015 i partenopei allenati da Benitez trionfano 4-1 contro il Wolfsburg. Ilquindi torna stasera in Germania dopo cinque ...

