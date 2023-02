Champions League 2022 2023 | Lipsia-Manchester City | De Bruyne e Laporte non convocati

(Di martedì 21 febbraio 2023) Denon saranno a disposizione di Pep Guardiola per la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale dicontro il, in programma mercoledì 22 alle 20:45 alla Red Bull Arena. Due perdite importanti per il tecnico spagnolo che si aggiungono alla squalifica di Mendy e all’infortunio di Stones. Difesa quindi da reinventare con un probabile ritorno al 4-3-3 con il titolarissimo Ruben Dias che sarà affiancato da Ake e con Walker che da terzo braccetto dovrebbe tornare nel ruolo di terzino destro. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - Inter : 3?? vittorie, 1?? pareggio e ?? gol segnati ? I momenti più belli del girone di Champions League dei Nerazzurri ?? #ForzaInter #UCL - Inter : Le notti di Champions League stanno per tornare ?? Qui la top 5 dei gol agli Ottavi per arrivare pronti ad #InterPorto ?? #ForzaInter - Spikol88 : RT @sportface2016: #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - anto_capuano : La serata perfetta: Pizza ?? Birra ?? Champions League ? #ForzaNapoliSempre #EintrachtNapoli -

Commenta per primo Buona notizia per Carlo Ancelotti e il Real Madrid in vista della sfida di stasera contro il Liverpool in: il centrocampista tedesco Toni Kroos ha recuperato dall'influenza e sarà a disposizione del tecnico italiano dopo essere stato escluso in un primo momento dalla lista dei convocati.... ecco perchè Prima del calcio d'inizio del match tra Liverpool e Real Madrid, valido per l'andata degli ottavi di, le due squadre osserveranno un minuto di silenzio. Il motivo è la ...

Champions, 3 italiane di nuovo ai quarti Il precedente clamoroso spinge verso l'impresa Calciomercato.com

Napoli, quarti tabù. Dal ritardo di Maradona alla disfatta col Chelsea: i 4 stop agli ottavi La Gazzetta dello Sport

Champions League, dove vedere in tv Eintracht-Napoli e Liverpool-Real Madrid Corriere della Sera

Champions League, Milan, Inter e Napoli ai quarti L'ultima volta con tre italiane nel 2006 La Gazzetta dello Sport

Champions, oggi continuano gli ottavi di finale: il programma completo Tutto Napoli

Champions League 2022/2023, Lipsia-Manchester City: De Bruyne e Laporte non convocati. Guardiola perde due elementi importanti del suo organico.A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pietro Nicolodi, telecronista Sky esperto di Bundesliga.