Champions: Inzaghi 'Porto forte,ma Inter sta bene e c'è fiducia' (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sergio Conceicao è un ottimo allenatore, il Porto è fortissimo e viene da dieci vittorie di fila. È un avversario abituato a queste partite. Troverà un'Inter che sta bene, in salute e vuole ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sergio Conceicao è un ottimo allenatore, ilè fortissimo e viene da dieci vittorie di fila. È un avversario abituato a queste partite. Troverà un'che sta, in salute e vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NumeroDiez_10 : Alla vigilia del match di @ChampionsLeague contro il #Porto, Simone #Inzaghi ha parlato in conferenza stampa insiem… - Frances99584624 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Non dimentichiamo che l'Inter non faceva gli ottavi di Champions da 11 anni. L'anno scorso è stata grandissima… - sportli26181512 : #Inter, #Acerbi: 'Inzaghi a Milano? Ecco come l'ho ritrovato'. Sul Porto...: Il difensore nerazzurro è pronto a sce… - calciomercatoit : ?? #InterPorto, #Lukaku e #Brozovic verso la panchina: le scelte di #Inzaghi - Rotafabri1 : @marifcinter Inzaghi che parla di ottavi di champions e rammarico contro il Liverpool sta a Cassano che parla di Messi -