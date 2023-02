Champions, Inter-Porto: come vedere la partita in tv (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si gioca domani, mercoledì 22 febbraio, Inter-Porto allo stadio San Siro di Milano dalle 21. La partita, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Altrimenti è possibile vederla in streaming, sempre scaricando l’app. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Si gioca domani, mercoledì 22 febbraio,allo stadio San Siro di Milano dalle 21. La, valevole per l’andata degli ottavi di finale dellaLeague 2022/2023, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per poterlain tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Altrimenti è possibile vederla in streaming, sempre scaricando l’app. L'articolo proviene da Italia Sera.

