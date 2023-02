CFR Cluj-Lazio Conference League | 23-02-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 21 febbraio 2023) Laha iniziato il percorso nella fase a eliminazione diretta inaffidandosi alla propria certezza offensiva, gol in acrobazia di Immobile a fine primo tempo per piegare ilin una gara complicata dall’espulsione precoce di Patric. In inferiorità numerica i biancocelesti non hanno potuto rendere più largo il punteggio lasciando aperto InfoBetting: Scommesse Sportive e