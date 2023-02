Cessione per i redditi bassi e maggiore impegno delle banche a sbloccare i crediti incagliati (Di martedì 21 febbraio 2023) Il governo si dice pronto a risolvere il problema dei bonus edilizi. Lo stop alla cedibilità dei crediti fiscali e, soprattutto, l’urgenza legata allo sblocco di 19 miliardi di euro nei cassetti fiscali che le imprese non riescono a farsi liquidare dalle banche sono le urgenze oggetto degli incontri avvenuti ieri a Palazzo Chigi. Ci sono 19 miliardi che risultano in capo ad aziende, che non riescono a cederli, cioè a trovare compratori tra banche e altri intermediari, per ottenere la liquidità necessaria per pagare fornitori e dipendenti. Ecco perché, al termine degli incontri di ieri tra il governo e tutti i soggetti coinvolti nella partita del Superbonus, la soluzione che si fa strada rispetto alla richiesta pressante delle aziende di sbloccare i crediti incagliati è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 febbraio 2023) Il governo si dice pronto a risolvere il problema dei bonus edilizi. Lo stop alla cedibilità deifiscali e, soprattutto, l’urgenza legata allo sblocco di 19 miliardi di euro nei cassetti fiscali che le imprese non riescono a farsi liquidare dallesono le urgenze oggetto degli incontri avvenuti ieri a Palazzo Chigi. Ci sono 19 miliardi che risultano in capo ad aziende, che non riescono a cederli, cioè a trovare compratori trae altri intermediari, per ottenere la liquidità necessaria per pagare fornitori e dipendenti. Ecco perché, al termine degli incontri di ieri tra il governo e tutti i soggetti coinvolti nella partita del Superbonus, la soluzione che si fa strada rispetto alla richiesta pressanteaziende diè ...

