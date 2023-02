Cesare Cremonini a Seattle, registra nello studio dei Nirvana (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Cesare Cremonini sta registrando parte del suo nuovo album a Seattle, nello stesso studio dove registravano i Nirvana. A rivelarlo è lo stesso cantautore bolognese in un post pubblicato sui social ieri sera, nel giorno del compleanno di Kurt Cobain. “La bella notizia – scrive Cremonini accanto ad una foto che lo ritrae nei leggendari studi accanto ad un pianoforte a coda – è che sto registrando nuova musica nei ‘Robert Lang studios’ di Shoreline, vicino a Seattle, ultima stazione del mio lungo viaggio musicale attraverso l’America prima di raggiungere l’Alaska. Questi studi sotterranei hanno fatto la storia di alcune delle mie band preferite, dai Soundgarden ai ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) –stando parte del suo nuovo album astessodovevano i. A rivelarlo è lo stesso cantautore bolognese in un post pubblicato sui social ieri sera, nel giorno del compleanno di Kurt Cobain. “La bella notizia – scriveaccanto ad una foto che lo ritrae nei leggendari studi accanto ad un pianoforte a coda – è che stondo nuova musica nei ‘Robert Langs’ di Shoreline, vicino a, ultima stazione del mio lungo viaggio musicale attraverso l’America prima di raggiungere l’Alaska. Questi studi sotterranei hanno fatto la storia di alcune delle mie band preferite, dai Soundgarden ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jardinlesmots : RT @78giordan: #siamoSuperEroi e mi domando perché in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. ~Cesare Cremonini~ Buon #… - nqueenserenity : @hvppylama Cesare Cremonini non è mai andato a sanremo per sua scelta, dubito cambi idea - CeliTing : RT @78giordan: #siamoSuperEroi e mi domando perché in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. ~Cesare Cremonini~ Buon #… - Caterin07136827 : RT @78giordan: #siamoSuperEroi e mi domando perché in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. ~Cesare Cremonini~ Buon #… - 78giordan : #siamoSuperEroi e mi domando perché in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. ~Cesare Cremonini… -