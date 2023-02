César: «Inzaghi sapeva tutto di tutti, come il fratello! Spero vada avanti» (Di martedì 21 febbraio 2023) Cesar Aparecido Rodrigues, per tutti Cesar, ha rilasciato un’intervista a tuttoSport parlando di Simone Inzaghi, ex compagno di squadra ai tempi della Lazio Inzaghi CURIOSO – Cesar, ex giocatore nerazzurro e compagno di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio – tra il 2001 e il 2006 – ha parlato dell’attuale tecnico nerazzurro e di come avesse delle caratteristiche in comune con il fratello: «come il fratello, curioso, sapeva tutto di tutti. Ricordo soprattutto quando eravamo in ritiro, lui guardava tutte le partite e a cena ci raccontava le caratteristiche degli avversari che avremo affrontato». TIFERÒ PER Inzaghi – César, che ha giocato per sei mesi anche con Sergio ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Cesar Aparecido Rodrigues, perCesar, ha rilasciato un’intervista aSport parlando di Simone, ex compagno di squadra ai tempi della LazioCURIOSO – Cesar, ex giocatore nerazzurro e compagno di Simoneai tempi della Lazio – tra il 2001 e il 2006 – ha parlato dell’attuale tecnico nerazzurro e diavesse delle caratteristiche in comune con il fratello: «il fratello, curioso,di. Ricordo sopratquando eravamo in ritiro, lui guardava tutte le partite e a cena ci raccontava le caratteristiche degli avversari che avremo affrontato». TIFERÒ PER, che ha giocato per sei mesi anche con Sergio ...

