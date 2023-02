«Cerco una segretaria | non una velina» | l’annuncio di un avvocato di Bari nel mirino delle associazioni Lgbtq+

Leggi su open.online

(Di martedì 21 febbraio 2023) «una: no veline, se non avete voglia di lavorare non presentatevi». Èdi lavoro che è stato affisso su un lampione del lungomare barese da parte di un, cassazionista e ultrasettantenne. Il volantino è stato poi ripreso dal movimento cittadino Mixed lgbtqia+ che sui social ha denunciato la vicenda: «L’in questione – scrivono – non sarà certo un esperto di diritto del lavoro, se crede davvero che questa possa definirsi un’offerta: un foglio, appiccicato verosimilmente in maniera abusiva, senza alcuna indicazione in ordine ad orari e retribuzione che non sia quella parentesi insopportabile (se non avete voglia di lavorare non presentatevi). E non sarà nemmeno un esperto di discriminazione di genere sul lavoro, se ha concepito quell’altra parentesi (no veline) ...