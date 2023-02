"Cercasi commesso, astenersi calabresi": l'annuncio in un supermercato di Trento. Ma è uno scherzo (Di martedì 21 febbraio 2023) E' cominciato tutto come uno scherzo. Un equivoco che si è trasformato in una polemica sui social. "Cercasi commesso volenteroso da subito. astenersi calabresi" il testo del volantino apparso sulla ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 febbraio 2023) E' cominciato tutto come uno. Un equivoco che si è trasformato in una polemica sui social. "volenteroso da subito." il testo del volantino apparso sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vorrestisparire : RT @dailydrama_2023: 20 Febbraio 2023 “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi Calabresi.” In un punto Conad in provincia di Tr… - xHappinesstan : RT @dailydrama_2023: 20 Febbraio 2023 “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi Calabresi.” In un punto Conad in provincia di Tr… - _xhexlove : RT @dailydrama_2023: 20 Febbraio 2023 “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi Calabresi.” In un punto Conad in provincia di Tr… - massimostella : @calabriaonline @Conad @RoccisanoF @robertoocchiuto @Newsinunclick @corrmezzogiorno @StampaTorino @repubblica… - faeryqveen : RT @dailydrama_2023: 20 Febbraio 2023 “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi Calabresi.” In un punto Conad in provincia di Tr… -