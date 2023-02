“Cercasi commesso, astenersi calabresi”: l’annuncio di lavoro razzista a Trento (Di martedì 21 febbraio 2023) Trento, annuncio di lavoro razzista: “Cercasi commesso, astenersi calabresi” “Cercasi commesso volenteroso da subito. astenersi calabresi”. È questo l’annuncio di lavoro apparso in un supermercato Conad in provincia di Trento. l’annuncio ha fatto il giro dei social e in molti hanno urlato al razzismo. A postarlo per primo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo proprio profilo Instagram, infuocando così le polemiche e riaccendendo la diatriba tra nord e sud Italia. Nella giornata di ieri, 20 febbraio 2023, Pasquale Aceto, gestore del supermercato e originario di Cosenza, ha cercato di minimizzare l’accaduto: “Era uno scherzo ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023), annuncio di: “” “volenteroso da subito.”. È questodiapparso in un supermercato Conad in provincia diha fatto il giro dei social e in molti hanno urlato al razzismo. A postarlo per primo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo proprio profilo Instagram, infuocando così le polemiche e riaccendendo la diatriba tra nord e sud Italia. Nella giornata di ieri, 20 febbraio 2023, Pasquale Aceto, gestore del supermercato e originario di Cosenza, ha cercato di minimizzare l’accaduto: “Era uno scherzo ...

