Censura a Roald Dahl | la protesta degli scrittori italiani | “Inaccettabile”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Paola Mastracola: "Riscrivere un libro è un atto di violenza inaudita". Pierdomenico Baccalario: "Un editing offensivo per milioni di lettori". Bianca Pitzorno: "Vieterò per testamento che i miei eredi cambino i miei testi". Gli autoriper l'infanzia in rivolta

anche 'islamico' diventa un'offesa se accostato al concetto di terrorismo), ha twittato indignato : 'Dahl non era un angelo, ma questa è un'assurda. Puffin Books e gli eredi di Dahl. Come il Booker Prize Salman Rushdie ("assurda, si vergognino") o il primo ministro britannico Rishi Sunak ("le opere di letteratura vanno preservate, non aerografate")

L'editore britannico Puffin in accordo con la Roald Dahl Story Company ha deciso di modificare alcune parti dei romanzi per ragazzi scritti dallo sceneggiatore britannico morto nel 1990. La decisione, in nome del politicamente corretto, è dell'editore che pubblica i romanzi per l'infanzia di Roald Dahl, d'accordo con gli eredi.