CdS – “Ci sono due top club italiani su di lui” (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 12:50:57 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Potrebbe essere lontano da Bologna il futuro di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è stato acquistato dal club rossoblù la scorsa estate dall’Aberdeen, mostrando subito delle ottime qualità all’esordio nel calcio italiano. Le sue prestazioni sono state adocchiate da Juventus e Milan, come sottolineato dal suo procuratore. “Ferguson merita il meglio. Sarà ceduto a non meno di 9 milioni” Bill McMurdo, infatti, ha rivelato che il calciatore ha raggiunto un livello di un certo spessore, chiudendo la possibile ipotesi di un ritorno in Scozia con Rangers o Celtic: “C’è l’interesse – ha rivelato a Record Sport – di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 12:50:57 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Potrebbe essere lontano da Bologna il futuro di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è stato acquistato dalrossoblù la scorsa estate dall’Aberdeen, mostrando subito delle ottime qualità all’esordio nel calcio italiano. Le sue prestazionistate adocchiate da Juventus e Milan, come sottolineato dal suo procuratore. “Ferguson merita il meglio. Sarà ceduto a non meno di 9 milioni” Bill McMurdo, infatti, ha rivelato che il calciatore ha raggiunto un livello di un certo spessore, chiudendo la possibile ipotesi di un ritorno in Scozia con Rangers o Celtic: “C’è l’interesse – ha rivelato a Record Sport – di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carbpie : @Gianlu_BoNa1990 @VinceXXXII @ticoti70 E da quando l'Inter è protetta da un editore? Il CDS fa parte del gruppo RCS… - bikediablo : @ValerioVezzari @gualtierieurope @eugenio_patane @Roma Le cause principali sono 1.velocità eccessiva (50 km/h è vel… - univtrends : Stop al Superbonus. «I BONUS EDILI sono stati un’esagerazione», dunque «il governo ha fatto bene», perché «un bonus… - maina_enrica : Meloni e Salvini io sono potente cosa pensate che non sappia giocare con Silvio Berlusconi la bilancia del cds è Fo… - GioAquila81 : @Barney1404 Bisogna partire da un punto fondamentale. Le auto insieme ai motoveicoli di grossa cilindrata non sono… -